Γουόκαπ: Ανόητο το θέμα του διαβατηρίου, είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης

Ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στο θέμα του ελληνικού διαβατηρίου που έχει στην κατοχή του.

Μετά την τελευταία ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα, επανήλθε στο προσκήνιο το θέμα με το ελληνικό διαβατήριο του Τόμας Γουόκαπ.

Ο Τεξανός γκαρντ των Πειραιωτών τοποθετήθηκε για το θέμα του διαβατηρίου, χαρακτηρίζοντάς το ανόητο.

“Δεν ήμουν μέρος της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω από που ήρθε το θέμα. Ήταν ανόητο και γενικό για μένα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης, που αντιπροσωπεύω τη χώρα και την Εθνική ομάδα. Αγωνιστικά έδωσα ό,τι μπορούσα, δεν σημαίνει ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Το έχω πει πολλές φορές, ότι αυτή η χώρα είναι το σπίτι μου”, ξεκαθάρισε ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική Ελλάδας στο παρελθόν.

Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, δεν ενισχύει τη γαλανόλευκη, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παίρνει τη θέση του στο τελευταίο Eurobasket.