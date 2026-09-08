H EOK πρότεινε στις ομάδες της GBL να επιλέγουν τους διαιτητές στους αγώνες τους

Μια πρωτοποριακή πρόταση σχετικά με την διαιτησία στους αγώνες της GBL κατέθεσε η διοίκηση της ΕΟΚ (σ.σ. η ίδια την χαρακτήρισε “πρόταση επανάσταση”) και ο πρόεδρός της, Βαγγέλης Λιόλιος, στη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Τρίτης (08.09.2026) με εκπροσώπους όλων των ΚΑΕ της “GBL”μεγάλης” κατηγορίας (απείχαν μόνο Παναθηναϊκός και Μαρούσι).

Ο Βαγγέλης Λιόλιος πρότεινε στις ομάδες της GBL να επιλέγουν οι ίδιες τους διαιτητές των αναμετρήσεών τους, από τους διαθέσιμους που θα επιλέξει η ΚΕΔ.. Μάλιστα, τους δόθηκε προθεσμία μιας εβδομάδας για να απαντήσουν.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος ανέφερε -μεταξύ άλλων- επί του θέματος: “Με αφορμή κάποιες άστοχες αναφορές που έγιναν πέρυσι από κάποιους περί επαγγελματικής διαιτησίας κλπ, που με λύπη μου διαπιστώνω ότι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα και αναπαράγουν και που οδήγησαν σε παραπλάνηση των φιλάθλων θα ήθελα να σας ενημερώσω τόσο εσάς όσο και το φίλαθλο κοινό για τα πραγματικά δεδομένα.

1) Η διαιτησία στη GBL είναι επαγγελματική. Ολοι οι διαιτητές είναι επαγγελματίες όπως ακριβώς είναι και στις υπόλοιπες μεγάλες Ευρωπαϊκές λίγκες.

2) Οι διαιτητές έχουν συνεχή εκπαίδευση και μηνιαίες εξετάσεις και έλεγχο τόσο για την απόδοση τους όσο και για τη φυσική τους κατάσταση.

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3) Σε όλο το κόσμο και στις 200 περίπου ομοσπονδίες η ΚΕΔ υπάγεται στις ομοσπονδίες. Μόνο σε 1 από τις 200 δεν υπάγεται. Επίσης όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο αθλητικός νόμος απαγορεύει η ΚΕΔ να μην ορίζεται από την ΕΟΚ και να υπάγεται σε άλλο σώμα όπως ο ΕΣΑΚΕ. Αυτά τα αναφέρω για να μην παραπλανάται ο φίλαθλος κόσμος με ατάκες και συνθηματολογίες.

Επίσης είναι ολοφάνερο ότι κάποιοι παράγοντες και κάποιοι προπονητές βρίσκουν ως άλλοθι τους διαιτητές για αγωνιστικές αποτυχίες των ομάδων τους και αντί για αυτοκριτική και καταμερισμό των ευθυνών στις διοικήσεις και στο σταφ υπάρχει λασπολογία για τη διαιτησία και αρκετές φορές εκφοβισμός προς τους διαιτητές χωρίς οι ίδιοι οι διαιτητές να έχουν το δικαίωμα να αντιδράσουν και να απαντήσουν στις κατηγορίες. Αυτό είναι κάτι που αν συνεχιστεί και φέτος θα διαλύσει το πρωτάθλημα και θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη τοξικότητα στο άθλημα.

Να είστε σίγουροι όμως πώς από τη θέση που βρίσκομαι και με τις δυνατότητες που μου δίνει νόμος αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω να συμβεί.

E. Επαναφορά της πρότασης για ορισμό διαιτητών από GBL

Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο και συμπληρώνοντας 5 χρόνια πορείας σας κάλεσα σήμερα εδώ για να αναλάβετε όλοι τις ευθύνες σας. Εμπιστευόμενος πλήρως τόσο εσάς, όσο και το διαιτητικό σώμα και σεβόμενος την υπάρχουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία θα σας ξανά διατυπώσω δημοσίως τη πρόταση που σας έκανα πριν από 3 χρόνια και που τότε όλες ανεξαιρέτως οι ΚΑΕ ( επαναλαμβάνω ΟΛΕΣ οι ΚΑΕ) την απορρίψατε αποκρύβοντας το γεγονός αυτό από τους φιλάθλους σας.

Σας ξανα προτείνω λοιπόν οι ορισμοί των διαιτητών της GBL να γίνονται από εσάς τους ίδιους. Από τις ίδιες τις ομάδες και παράλληλα η λίγκα σας να σας απαγορεύσει να κατηγορείτε τους διαιτητές δημοσίως ( μετρώντας βολές, φάουλ ή απομονώνοντας φάσεις κλπ ) για να καλύπτετε τα δικά σας λάθη και πλήττοντας έτσι το κύρος του δικού σας πρωταθλήματος.

Θα περιμένω 7 ημέρες μέχρι την επόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου για την απάντηση σας. Ελπίζω να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να μην ξανά αρνηθείτε τη πρόταση που σας κάνω όπως πράξατε πριν από 3 χρόνια. Ολοι μας κάνουμε λάθη. Ολοι μας. Και παράγοντες και προπονητές και παίκτες. Λάθη λοιπόν κάνουν και οι διαιτητές. Σεβαστείτε τους. Σεβαστείτε τη διαιτησία. Σεβαστείτε το άθλημα. Και σεβαστείτε πάνω από όλα τους φιλάθλους σας.

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνω ότι δεν πρόκειται από εδώ και στο εξής να επιτρέψουμε οποιαδήποτε προσβολή του αθλήματος από κανέναν. Οποιος κι αν είναι αυτός. Θα κάνουμε αυτό που μας ζητάνε οι ομάδες. Θα κάνουμε αυτό που μου ζητάνε οι παράγοντες που μας τίμησαν με τη ψήφο τους με ποσοστό 80%. Θα κάνουμε αυτό που μας ζητάνε οι Ελληνες φίλαθλοι. Θα επικρατήσει η τάξη. Θα επικρατήσει η ισονομία και η νομιμότητα. Και όποιος προσπαθήσει να διαλύσει τις προσπάθειες τόσων ετών και να φέρει διχασμό και τοξικότητα η τιμωρία του θα είναι παραδειγματική. Ακριβώς όπως συμβαίνει σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου.

ΣΤ. Ορισμοί Διαιτητών μέσω ΑΙ στα Εθνικά Πρωταθλήματα και στα Τοπικά Πρωταθλήματα

Τέλος, να σας ενημερώσω ότι ο τρόπος ορισμών των διαιτητών σε όλα τα πρωταθλήματα μπάσκετ στην Ελλάδα από φέτος σταδιακά αλλάζει. Γίνεται πρωτοποριακός, σύγχρονος, διάφανος, αντικειμενικός και καινοτόμος. Πρόκειται για μια αληθινή επανάσταση στο χώρο της διαιτησίας. Όλοι οι ορισμοί διαιτητών τόσο στα Εθνικά πρωταθλήματα όσο και στα τοπικά πρωταθλήματα, δηλαδή περίπου 30 χιλιάδες ορισμοί αγώνων μπάσκετ από φέτος θα γίνονται σταδιακά με τη βοήθεια ΑΙ και με αυστηρά κριτήρια και παραμέτρους δημιουργώντας συνθήκες αντικειμενικότητας και χωρίς την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.

Εννοείται πώς οι ΚΕΔ θα έχουν τη ευθύνη των ορισμών όπως απαιτεί ο νόμος αλλά τα ψηφιακά εργαλεία και ο βαθμός διαφάνειας αλλάζει. Καμία χάρη, καμία υποκειμενικότητα, κανένας «φάλτσος» ορισμός. Η κοινωνία μας αλλάζει και εμείς βαδίζουμε μαζί της. Αυτή η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη σε Παγκόσμιο επίπεδο και η Ελλάδα πρωτοπορεί.

Χαίρομαι πολύ για τη δουλειά και την υποδομή που έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα από τους ανθρώπους της ΕΟΚ και που σήμερα είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ το δουλεύουμε πάνω από 2 χρόνια και από φέτος θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Σας καλώ λοιπόν και εσείς οι ομάδες της GBL να πρωτοπορήσετε και να αποδεχθείτε τη πρόταση μου.

Ραντεβού σε 7 ημέρες. Καλή σεζόν να έχουμε.”