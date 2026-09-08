Χωρίς εκπρόσωπο του Παναθηναϊκού η συνάντηση της ΕΟΚ με τους «μεγάλους» της GBL για τη διαιτησία

Οι συναντήσεις της ΕΟΚ με τους εκπροσώπους των ομάδων για τη διαιτησία άρχισαν το μεσημέρι της Τρίτης (08.09.2026) στα γραφεία της ομοσπονδίας. Ο Βαγγέλης Λιόλιος συναντήθηκε με τους “μεγάλους” τη GBL. Σε αυτό το ραντεβού βρέθηκαν οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης και ΠΑΟΚ, με την πλευρά του Παναθηναϊκού να απέχει, κάτι που άλλωστε είχε προαναγγείλει.

Στη συνάντηση με την ΕΟΚ, τους “ερυθρόλευκους” εκπροσώπησε ο General Manager Νίκος Λεπενιώτης και ο αθλητικός διευθυντής Χρήστος Μπαφές, την ΑΕΚ ο Διευθυντής Επικοινωνίας Γιώργος Νικολάου και ο Chief Operating Officer (COO) Μάνθος Μαρινόπουλος, τον ΠΑΟΚ ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ιωάννης Πετμεζάς και ο General Manager Γιώργος Τσιάρας και τον Άρη ο General Manager της ΚΑΕ Νίκος Ζήσης με τον Αγαπητό Διακογιάννη.

Στο ίδιο τραπέζι, κάθισε επίσης ο πρόεδρος της GBL, Μιχάλης Μελής, ο Γενικός Διευθυντής, Ευθύμης Ρεντζιάς, όπως και ο σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς.