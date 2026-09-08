ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Η ώρα του αγώνα και σε ποιο κανάλι θα δείτε την κιτρινόμαυρη πρεμιέρα στη League Phase του Champions League

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ, κάνει απόψε (08.09.2026) πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη ΛΑΣΚ του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, στην κατάμεστη “Allwyn Arena” και θέλει να κάνει νικηφόρα εκκίνηση στη διοργάνωση των “αστέρων” και να πάρει το πρώτο της “τρίποντο” μετά από σχεδόν 20 χρόνια.

Το ΑΕΚ – ΛΑΣΚ όπως και το Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα θα είναι τα εναρκτήρια ματς της φετινής League Phase του Champions League. Η σέντρα του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια θα γίνει στις 19:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 2.

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Φυσικά, θα μπορείτε να έχετε και live ενημέρωση για την εξέλιξη του ΑΕΚ – ΛΑΣΚ από το Newsit.gr.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης

19:45 ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λίντσερ / Magenta Sport 2

19:45 Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα / Magenta Sport 5

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22:00 Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ / Magenta Sport 4

22:00 Λιλ – Μπέτις / Magenta Sport 7

22:00 Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι / Magenta Sport 6

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ / Magenta Sport 3