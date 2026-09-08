ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: 30.000 συλλεκτικές σημαίες θα μοιραστούν στην Allwyn Arena, στο ματς του Champions League

Απόψε το βράδυ, η Allwyn Arena θα… βάλει τα γιορτινά της! Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League και οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να δημιουργήσουν μια υπέροχη ατμόσφαιρα, για το ματς της ομάδας με την ΛΑΣΚ (08.09.2026, 19:45, Newsit.gr, Magenta SPORT 2), στην πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία -κόντρα στη ΛΑΣΚ- να πετύχει την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 19 χρόνια. Στις 21 Νοεμβρίου 2007 είχε νικήσει τη Μίλαν 1-0 στο ΟΑΚΑ, το οποίο είχε μια συγκλονιστική εικόνα.

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Σε εκείνη την αναμέτρηση, το Στάδιο “βάφτηκε” στα κιτρινόμαυρα, αφού η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε μοιράσει περισσότερες από 40.000 σημαίες της ομάδας. Κάτι ανάλογο, φαίνεται πως θα δούμε και στην αναμέτρηση της Ένωσης με την ΛΑΣΚ.

“Για το αποψινό παιχνίδι με τη LASK, η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει ετοιμάσει

30.000 συλλεκτικές σημαίες, για τη συμμετοχή της ομάδας μας στη League Phase του UEFA Champions League και θα μοιραστούν στους φιλάθλους έξω από το γήπεδο.

Γιορτάζουμε όλοι μαζί την επιστροφή μας στ’ αστέρια!” αναφέρει η ανάρτηση των “κιτρινόμαυρων”.