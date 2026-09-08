Ο Σίριλ Ντέσερς δέχθηκε ποινή τριών αγωνιστικών για την αποβολή του στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, θα κάνουν έφεση οι «πράσινοι»

Βαρύς έπεσε ο “πέλεκυς” στον Σίριλ Ντέσερς, για την αποβολή του -με απευθείας κόκκινη κάρτα- στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, για την 3η αγωνιστική της Super League.

O Σίριλ Ντέσερς αποβλήθηκε στο 69′ του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για εκτός φάσης χτύπημα στον Γιάννη Μιχαηλίδη, έπειτα από παρέμβαση του VAR και onfield review του διαιτητή, Τσβάιερ.

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Ο Νιγηριανός φορ τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών από τον αθλητικό δικαστή κι έτσι κινδυνεύει να χάσει εκτός από το παιχνίδι με την Κηφισιά για τη Super League (10.09, εντός) και τα δύο που ακολουθούν, με Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα (13.09, εντός) και ξανά με Κηφισιά για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας (15,10, εκτός).

Το “τριφύλλι” θα ασκήσει έφεση με σκοπό να πέσει στη μία αγωνιστική η τιμωρία, τονίζοντας ότι το χτύπημα δεν ήταν βιαιοπραγία, αλλά στιγμιαία απώθηση για να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλο.