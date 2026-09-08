ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 0-0: Ανώτεροι οι «μικροί» της Ένωσης, χωρίς γκολ έμεινε η κιτρινόμαυρη πρεμιέρα στο Youth League

H ΑΕΚ U19 δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ και έμεινε στο 0-0 με την αντίστοιχη ομάδα της ΛΑΣΚ στα Σπάτα, για την πρώτη αγωνιστική στο φετινό Youth League. Στο δεύτερο ημίχρονο οι μεγάλες στιγμές των δυο ομάδων.

Η U19 της ΑΕΚ -με προπονητή τον Περικλή Παπαπαναγή- είχε ευκαιρίες να σκοράρει, αλλά έμεινε στο 0-0 με την ΛΑΣΚ στο “Σεραφείδειο” για την πρεμιέρα της στο Youth League. Επόμενη αναμέτρηση για τους “κιτρινόμαυρους”, εκτός έδρας με την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

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Μπροστά σε περίπου 500 οπαδούς τους, οι “κιτρινόμαυροι” είχαν τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες στο ματς, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Το 0-0, πάντως, αδικεί την Ένωση, παρά το γεγονός πως παρατάχθηκε με αρκετά νεανικότερο σύνολο σε σχέση με την ΛΑΣΚ.

Η καλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους για την ΑΕΚ ήρθε στο 40′. Ο Γκολφίνος βρήκε με εξαιρετική κάθετη τον Σιούτα, εκείνος πάτησε περιοχή και γύρισε παράλληλα προς τον Αργυρίου, με τον Ιμπραχίμ να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και να απομακρύνει πριν ο επιθετικός της Ένωσης εκτελέσει από κοντά.

Η ΛΑΣΚ απείλησε στο 48’. Ο Χαρτλ ανέλαβε απευθείας εκτέλεση φάουλ από το όριο της μεγάλης περιοχής, όμως ο Ιωάννου αντέδρασε εντυπωσιακά, εκτινάχθηκε στη δεξιά γωνία του και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Η ΑΕΚ απάντησε στο 53’, όταν ο Φραντζεσκάκης συνέκλινε από τη δεξιά πλευρά και σούταρε, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να μπλοκάρει.

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Στο 77’ οι Αυστριακοί απείλησαν ξανά με τον Τζίντρα να σουτάρει μέσα από την περιοχή και τον Ιωάννου να διώχνει εντυπωσιακά. Μέχρο το φινάλε του αγώνα, η ΑΕΚ πίεσε για το γκολ της νίκης.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Αμανατίδης μπήκε από τα δεξιά, έκανε το σουτ, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να διώχνει. Σημαντική στιγμή ήταν αυτή του 87’ για την ΑΕΚ. Ο Αμανατίδης έκανε το γέμισμα από τα δεξιά, ακολούθησε αναστάτωση μέσα στην περιοχή της ΛΑΣΚ, με την μπάλα να μένει ζωντανή και τους παίκτες των γηπεδούχων να μη μπορούν να σουτάρουν και να στείλουν την μπάλα στην αντίπαλη εστία..

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αργυρίου βγήκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αλλά ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι για οφ σάιντ. Έτσι, το γκολ που πέτυχε δεν μέτρησε (από το ριπλέι φάνηκε να είναι οριακά σε θέση οφσάιντ).

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Ιωάννου, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Γκολφίνος (84’ Τσαντίλας), Στεργιαρόπουλος (75’ Σκάκιτς), Φρατζεσκάκης, Ποντίκης (68’ Αμανατίδης), Σιούτας (84´ Νταμπίζας), Αργυρίου

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ:

1η αγωνιστική: ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 0-0

2η αγωνιστική: Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 20 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 4 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ 8 Δεκεμβρίου

Μετά την ολοκλήρωση των έξι αγωνιστικών της League Phase του Youth League, οι πρώτες 22 ομάδες της ενιαίας βαθμολογίας θα βρεθούν στη φάση των “32”, ενώ εκείνες που θα τερματίσουν από την 23η έως την 36η θέση αποκλείονται.

Στους “32” θα προστεθούν και οι δέκα ομάδες που θα προκύψουν από το Domestic Champions Path. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6 της League Phase θα αντιμετωπίσουν εκείνες που θα βρεθούν στις θέσεις 17-22, ενώ οι ομάδες των θέσεων 7-16 θα παίξουν απέναντι στους δέκα συλλόγους που θα προκριθούν από το Domestic Champions Path.

Από τη φάση των “32” και μετά όλες οι αναμετρήσεις είναι μονές. Θα ακολουθήσουν οι «16» και τα προημιτελικά, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με Final 4, το οποίο περιλαμβάνει τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό.