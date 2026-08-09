Αθλητικά

ΕΠΟ για τα γενέθλια του Ότο Ρεχάγκελ: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδας»

Οι ευχές της ΕΠΟ στον θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, που κλείνει τα 88 του χρόνια
Ο Ότο Ρεχάγκε
Ο Ότο Ρεχάγκελ σε αγώνα της Εθνικής Ελλάδας (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ότο Ρεχάγκελ έχει σήμερα, 9 Αυγούστου 2026, τα 88α γενέθλιά του και η ΕΠΟ δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας.

Έχοντας οδηγήσει την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας μέχρι την κορυφή της Ευρώπης το 2004, ο “Βασιλιάς” Ότο Ρεχάγκελ έγραψε τη σπουδαιότερη ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τα γενέθλιά του αποτελούν γιορτή για όλη τη χώρα.

Η ΕΠΟ δεν ξέχασε έτσι να ευχηθεί στον Γερμανό τεχνικό, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media, με τις εξής ευχές: “Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ”.

Η ανάρτηση γέμισε φυσικά με ευχές και στα σχόλια, για τον Γερμανό παλαίμαχο προπονητή.

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Αθλητικά
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