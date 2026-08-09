Αθλητικά

Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ σκόραρε για την Ίντερ Μαϊάμι και αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα του Λιονέλ Μέσι

Τη φανέλα του Μέσι φορούσε μέσα από τη δική του ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής
Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ
Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ αφιερώνει το γκολ του στον Χόρχε Μέσι / Reuters / Jim Rassol-Imagn Images
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Ο Χόρχε Μέσι πέθανε σε ηλικία 68 ετών και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, με τον Λιονέλ Μέσι να μην αγωνίζεται στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με την Μοντερέι, αλλά τη φανέλα του να εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο μετά το γκολ του Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Ο Αργεντινός μέσος σκόραρε για την Ίντερ Μαϊάμι και δεν ξέχασε τον φίλο και συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι, αφιερώνοντας το γκολ του στη μνήμη του πατέρα του, που έφυγε χθες Σάββατο (08/08/26) από τη ζωή, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ πανηγύρισε βγάζοντας τη φανέλα του στο ματς του Leagues Cup, για να δείξει προς την κερκίδα, τη φανέλα με το όνομα του Μέσι, που φορούσε από μέσα.

Για την ιστορία πάντως, η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε στη συνέχεια με 2-1 από την ομάδα των Αλμέιδα και Πινέδα.

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Αθλητικά
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