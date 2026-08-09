Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ σκόραρε για την Ίντερ Μαϊάμι και αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα του Λιονέλ Μέσι

Ο Χόρχε Μέσι πέθανε σε ηλικία 68 ετών και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, με τον Λιονέλ Μέσι να μην αγωνίζεται στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με την Μοντερέι, αλλά τη φανέλα του να εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο μετά το γκολ του Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Ο Αργεντινός μέσος σκόραρε για την Ίντερ Μαϊάμι και δεν ξέχασε τον φίλο και συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι, αφιερώνοντας το γκολ του στη μνήμη του πατέρα του, που έφυγε χθες Σάββατο (08/08/26) από τη ζωή, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ πανηγύρισε βγάζοντας τη φανέλα του στο ματς του Leagues Cup, για να δείξει προς την κερκίδα, τη φανέλα με το όνομα του Μέσι, που φορούσε από μέσα.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Για την ιστορία πάντως, η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε στη συνέχεια με 2-1 από την ομάδα των Αλμέιδα και Πινέδα.