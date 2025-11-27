Η ΑΕΚ εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τον αγώνα με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία

Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία (22:00) για την 4η αγωνιστική του Conference League, η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε πως εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τον κόσμο της ομάδας που έχει ταξιδέψει στη Φλωρεντία.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για να εξασφαλιστούν επιπλέον εισιτήρια για τον κόσμο της ομάδας που έχει ταξιδέψει στη Φλωρεντία και τελικά τα κατάφερε, καθώς η Ένωση πήρε επιπλέον αριθμό εισιτηρίων, ο οποίος αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού που αρχικά δικαιούτο για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Τα επιπλέον εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο στις 16.21 ώρα Ελλάδας και θα υπάρχει ο περιορισμός της αγοράς μέχρι δύο εισιτηρίων.

https://www.ticketmaster.gr/aek/showProductList.html

Λίγο μετά τις 17:00, τα εισιτήρια έκαναν… φτερά, με τους φίλους της ΑΕΚ να έχουν δυναμική παρουσία στην έδρα της Φιορεντίνα.