Η ΑΕΚ κάλυψε σε έναν χρόνο με τον Μάρκο Νίκολιτς μια ευρωπαϊκή αδράνεια 15ετίας – Οι αριθμοί που παρουσίασε ο Ανδρέας Δημάτος

Η ΑΕΚ όχι μόνο επέστρεψε στο Champions League, αλλά μπήκε νικηφόρα και στη League Phase, επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ μέσα στην Allwyn Arena. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδωσε έτσι συνέχεια σε μία εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πορεία, την οποία ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η ΑΕΚ έχει “μεταμορφωθεί”, με τον Μάρκο Νίκολιτς να την οδηγεί σε επιτυχίες στις διοργανώσεις της UEFA. Με αφορμή τη νίκη των “κιτρινόμαυρων” στο Champions League, ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA και άνθρωπος που έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Ένωση, Ανδρέας Δημάτος, έκανε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάρτηση για όσα έχει πετύχει η ομάδα με τον Σέρβο τεχνικό στον πάγκο της.

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Στην ανάρτησή του, ο Ανδρέας Δημάτος αναφέρει για τον Μάρκο Νίκολιτς: “Κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στα τέλη του περασμένου Ιουλίου.

Ανέλαβε μία ομάδα με ευρωπαϊκό συντελεστή στους 6,500 βαθμούς, όσους είχε η Τσουκαρίτσκι, η Νέφτσι Μπακού, η Βαντούζ από το Λιχτενστάιν και η Πανεβέζις από τη Λιθουανία.

Στις κληρώσεις εκείνης της σεζόν συμμετείχε με τους 9,500 βαθμούς με τους οποίους είχε ολοκληρώσει την προηγούμενη σεζόν, αλλά στο μεταξύ είχαν αφαιρεθεί από την κιτρινόμαυρη 5ετία οι 3,000 βαθμοί της σεζόν 2020-21…

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Η ΑΕΚ είχε τερματίσει στην 159η θέση στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, αλλά με την αφαίρεση των βαθμών της σεζόν 2020-21 είχε οπισθοχωρήσει στην 178η θέση.

Και αυτό χάρη στον εθνικό συντελεστή.

Με τον δικό της στους 6,500 βαθμούς θα ήταν κάπου στην 217η θέση…

Μόλις ένα χρόνο, ένα μήνα και 15 μέρες μετά…

– Η ΑΕΚ απο 6,500 ευρωπαϊκό συντελεστή έχει τώρα 30,500 σε μία αύξηση πρωτοφανή για τόσο μικρό χρονικό διάστημα…

Της τάξης του 369,23%!

– Από την 178η θέση στο UEFA ranking βρίσκεται στην 69η με άνοδο 109 θέσεων…

– Κάλυψε σε ένα χρόνο ευρωπαϊκή αδράνεια περίπου μίας 15ετίας και την 64η θέση στην οποία τερμάτισε στη βαθμολογία της UEFA στο τελος της σεζόν 2010-11…

Και πέραν από τους αριθμούς και τα coefficients…

Μετά την ευρωπαϊκή επιστροφή μέσω Conference League και την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρέχει η συγεκριμένη διοργάνωση, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς προσπαθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να φανεί ανταγωνιστική και στο Champions League.

Αυτό όμως μένει ακόμα να αποδειχθεί για έναν προπονητή που στους πρώτους 19 ευρωπαϊκούς αγώνες στον πάγκο της ΑΕΚ μετράει έντεκα νίκες, πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες και διαθέτει το με διαφορά καλύτερο σερί στην ιστορία της ομάδας στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις!