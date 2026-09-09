Κωνσταντίνος Καρέτσας: Πρόβλημα αφυδάτωσης έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης της Ντόρτμουντ

Μια αρχική ανακούφιση φαίνεται πως υπάρχει στις τάξεις της Ντόρτμουντ για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ στο Champions League.

Σύμφωνα με τη βελγική ιστοσελίδα “hln.be” το αποτέλεσμα των εξετάσεων έδειξε πως η αφυδάτωση φαίνεται να είναι ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να συνδέονται με το περιστατικό του Έλληνα εξτρέμ της Ντόρτμουντ. Η ανεπαρκής χρήση νερού μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ζάλη και πονοκέφαλο, αλλά και να οδηγήσει σε επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού, κάτι που εξετάζεται στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όπως προκύπτει, δεν υπήρξε κάποια άλλη ανησυχητική ένδειξη, από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

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Θυμίζουμε ότι ο18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, σοκάροντας τους πάντες- και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τη “BILD”, ασθενοφόρο παρέλαβε τον Καρέτσα για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο και μαζί του επιβιβάστηκε και η μητέρα του διεθνή μεσοεπιθετικού, που έβλεπε τον αγώνα από τα VIP.

Τα νεότερα στοιχεία προκαλούν ανακούφιση τόσο στις τάξεις των Βεστφαλών όσο και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του. Έτσι, μένει να φανεί το πότε ο Καρέτσας θα πάρει εξιτήριο και στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει και το πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά τις 20 Σεπτεμβρίου υπάρχουν οι αγώνες των εθνικών ομάδων στο Nations League, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει στις 20 και 24 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας τη Σερβία και τη Γερμανία, ενώ ακολουθούν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με Ολλανδία (01.10.2026) και Γερμανία (04.10.2026)