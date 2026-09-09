Χρήστος Μουζακίτης: Τι έκανε ο Έλληνας μέσος στο ντεμπούτο του με την Χαλ

Η Χαλ ηττήθηκε με 1-0 στην έδρα της Σάντερλαντ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του League Cup Αγγλίας. Το παιχνίδι αυτό, όμως θα μείνει για πάντα στη μνήμη του Χρήστου Μουζακίτη, αφού ο Έλληνας μέσος έκανε το ντεμπούτο του με τις “τίγρεις”.

Λίγες ημέρες μετά την μετεγγραφή του στην αγγλική ομάδα από τον Ολυμπιακό, ο 19χρονος διεθνής μέσος βρέθηκε στην αποστολή της Χαλ για το ματς της Premier League, κόντρα στην Άστον Βίλα, χωρίς να αγωνιστεί. Το βράδυ της Τρίτης (09.09.2026), όμως, ο Χρήστος Μουζακίτης είχε τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά με την αγγλική ομάδα.

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Ο Μουζακίτης πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 60′, παίρνοντας τη θέση του Ρομπίνιο Βαζ. Στη μισή ώρα που αγωνίστηκε, ο Έλληνας μέσος πραγματοποίησε 10 ενέργειες με τη μπάλα, είχε 4/7 (57%) εύστοχες μεταβιβάσεις, με 3/5 (60%) στο επιθετικό μισό της ομάδας του και 3 ανακτήσεις κατοχής.

Επίσης, πρόλαβε να περάσει μια πάσα-κλειδί, είχε 1 σέντρα που δεν βρήκε συμπαίκτη και μπήκε σε μια μονομαχία εδάφους, την οποία όμως έχασε.

Πλέον, μένει να κάνει το ντεμπούτο και στην Premier League και να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο στα ματς της Χαλ.