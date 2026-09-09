«Πιθανό το ΝΒΑ να κάνει πρόταση για να αγοράσει την Euroleague» γράφει η Gazzetta dello Sport

Οι επικεφαλής των μετόχων της Euroleague έχουν κληθεί σε συνεδρίαση στις 5 Οκτωβρίου στη λίμνη Κόμο. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, σε αυτή τη συνάντηση, στην οποία θα βρεθούν και οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ενδέχεται να παρουσιαστεί μια πιθανή πρόταση του NBA για την εξαγορά του πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρεται, την προσεχή Δευτέρα (14.09.2026) η Ένωση Ιδιοκτητών του ΝΒΑ θα συνεδριάσει και μεταξύ των θεμάτων στην ατζέντα είναι και οι συζητήσεις με την Euroleague.

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Μια πιθανή πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ θα φέρει τους ιδιοκτήτες της Euroleague αντιμέτωπους με μια κρίσιμη απόφαση για τη μελλοντική κατεύθυνση της διοργάνωσης.

Πάντως, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague, Τσους Μπουένο, έχει καταστήσει σαφές ότι μια συνεργασία με το ΝΒΑ παραμένει πιθανή, αλλά και ότι η ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι έτοιμη να προχωρήσει αυτόνομα, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Υπενθυμίζεται πως η Euroleague έχει ήδη παρουσιάσει το δικό της σχέδιο επέκτασης, με αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων και τη δημιουργία franchises με μόνιμη συμμετοχή. Η διαδικασία έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον, με τις προτάσεις για τα δικαιώματα συμμετοχής να φέρονται να αγγίζουν συνολικά τα 700 εκατομμύρια ευρώ (ανάμεσα στις προτάσεις και αυτή του ΠΑΟΚ).

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Το NBA έχει ανακοινώσει -και εδώ και μήνες αναπτύσσει- το δικό του ευρωπαϊκό εγχείρημα, με την ονομασία ΝΒΑ Europe, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, με τη συμμετοχή αρχικά 16 ομάδων και επέκταση σε αγορές στις οποίες δεν βρίσκεται η Euroleague, όπως το Λονδίνο, το Βερολίνο και η Ρώμη.

Αρκετές ομάδες (ανάμεσά τους η ΑΕΚ) ή funds έχουν καταθέσει φάκελο για δημιουργία franchise, με κάποιες από τις προσφορές να ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.