Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ αφήνοντας κίτρινα λουλούδια μπροστά στη θύρα 4

Η κίνηση των κιτρινόμαυρων πριν την έναρξη του ντέρμπι των “δικεφάλων”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Συμβολική και παράλληλα συγκινητική κίνηση των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, πριν από την έναρξη του ντέρμπι στην έδρα του ΠΑΟΚ, για την 21η αγωνιστική της Super League.

Έχοντας από ένα κίτρινο λουλούδι στα χέρια τους, οι παίκτες της ΑΕΚ κατευθύνθηκαν προς τη Θύρα 4 και το άφησαν εκεί, για να τιμήσουν τη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι κιτρινόμαυροι δέχθηκαν το χειροκρότημα της εξέδρας, για την κίνησή τους.

SUPERLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
SUPERLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
SUPERLEAGUE 2025-2026
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ανάλογη κίνηση είχε συμβεί και πριν λίγες μέρες, από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Αθλητικά
