Ο Μάριος Ηλιόπουλος επιστράτευσε κομάντος κι έφερε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο και Mission Impossible

Η φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της ήταν πρωτοποριακή, με τον Μάριο Ηλιόπουλο και τους συνεργάτες να διοργανώνουν μία φοβερή γιορτή για την επιστροφή της Ένωσης στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, χάρισε μία εντυπωσιακή στιγμή στη φιέστα της Ένωσης, λίγο πριν από την απονομή του πρωταθλήματος.

Αρχικά, εμφανίστηκαν κομάντο μέσα στο γήπεδο, αναζητώντας το τρόπαιο που… χάθηκε υπό τους ήχους του soundrack του Mission Impossible.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μάριος Ηλιόπουλος εμφανίστηκε στο γήπεδο με το εντυπωσιακό αγωνιστικό του αυτοκίνητο, έχοντας μαζί του την κούπα του πρωταθλητή.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας, με το τρόπαιο να φτάνει τελικά στο σημείο της απονομής μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.