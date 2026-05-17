Νίκολιτς μετά το ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Είναι επικίνδυνο να μείνουν οι εορτασμοί πάνω από 2-3 μέρες»

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, αλλά πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο Μάρκο Νίκολιτς ζήτησε να… τελειώσουν γρήγορα οι πανηγυρισμοί.

Παρά τη φιέστα της ΑΕΚ στην Allwyn Arena μετά το ματς με τον Ολυμπιακό, ο Μάρκο Νίκολιτς φάνηκε να έχει ήδη το μυαλό του στη συνέχεια της Ένωσης, αφού η κατάκτηση του τίτλου στη Super League θα τη φέρει το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Όμορφη η γιορτή, θα ήταν καλύτερα να ήταν βέβαια με μια νίκη παρά με μια ισοπαλία αλλά εντάξει. Συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν δύσκολο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος να στοχεύσουμε στον αγώνα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, εντός του γηπέδου, εκτός, στο ξενοδοχείο πριν έρθουμε εδώ. Μεγάλο ευχαριστώ, στους παίκτες, στον ιδιοκτήτη σε όλη την ομάδα, σε όλο το σταφ. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Την φετινή σεζόν κλείνουμε με το ρεκόρ του αήττητου 24 αγώνων.

Στο τεχνικό κομμάτι ξέρουμε από τώρα λεπτομέρειες, μέχρι και με ποιους αντιπάλους θα έχουμε. Μπορώ να σας πω και ημερομηνίες. Θέλουμε να ανεβάσουμε πιο ψηλά τον πήχη για την επόμενη χρονιά».