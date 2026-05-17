Μεντιλίμπαρ μετά το ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Θα είμαστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Champions League»

Ο Ολυμπιακός πήρε την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και εξασφάλισε την έξοδο στο Champions League, γεγονός που επισήμανε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα της Allwyn Arena, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε το ματς, αλλά έκανε και έναν μίνι απολογισμό της πορείας του στην ομάδα, σημειώνοντας ότι θα βρεθεί για δεύτερη σερί χρονιά στο Champions League.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για τη δεύτερη θέση και το Champions League: “Η αλήθεια είναι πως αφού δεν μπορούσαμε να είμαστε πρωταθλητές, τουλάχιστον έπρεπε εκπληρώσουμε τον επόμενο στόχο μας που ήταν να είμαστε και του χρόνου στη μάχη για το Champions League. Θα είμαστε εκεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε.

Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ότι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Δεχθήκαμε γκολ στο τέλος, όμως πετύχαμε τον στόχο μας”.

Για το τι κρατάει από τη σεζόν και τι χρειάζεται για να επιστρέψει στην κορυφή: “Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Έχουμε κερδίσει το Conference League, πέρσι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο και φέτος ένα Super Cup. Φέτος προσπαθήσαμε πολύ να έχουμε ξανά μία επιτυχημένη χρονιά, όμως δεν καταφέραμε να κερδίσουμε κάποιον τίτλο.

Συγχαίρουμε την ΑΕΚ για την επιτυχία της να είναι πρωταθλήτρια και από εκεί και πέρα κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Θέλουμε να κάνουμε καλή προετοιμασία. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε και να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο και ανταγωνιστικό μπορούμε τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν”.