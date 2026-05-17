Μπενίτεθ μετά το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Ευχαριστημένος από την αντίδραση – Όταν ήρθα τον Οκτώβριο στόχος ήταν η τετράδα»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το 0-2 και αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, γεγονός που ικανοποίησε τον Ράφα Μπενίτεθ.

Στις δηλώσεις του μετά το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ο Ράφα Μπενίτεθ κράτησε την αντίδραση των παικτών του στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ για τη συνολική πορεία της ομάδας του, τόνισε ότι πέτυχε τον στόχο της 4άδας που είχε όταν ανέλαβε ο ίδιος την τεχνική της ηγεσία.

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

«Στα πρώτα 30 λεπτά ελέγξαμε κάπως το παιχνίδι ωστόσο χωρίς να κάνει πολλές ευκαιρίες ο αντίπαλος, 2 λάθη μας κόστισαν και μας έφεραν πίσω στο σκορ. Έδειχναν τα πράγματα ότι ήταν σχεδόν αδύνατον να γυρίσει το παιχνίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση των παικτών στο δεύτερο ημίχρονο, τα έδωσαν όλα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα και φάνηκε στο πρώτο γκολ που βάλαμε ότι υπήρχε πίστη και εμπιστοσύνη. Στο τέλος της ημέρας κρατάω την αντίδραση των ποδοσφαιριστών είναι κρίμα για τα γκολ που δεχθήκαμε. Ωστόσο είμαι ευχαριστημένος με την αντίδραση.

Ο Παναθηναϊκός υπάρχει για να διεκδικεί τρόπαια όμως όταν ήρθα τον Οκτώβριο στόχος ήταν να μπούμε στην τετράδα, χωρίς να μας δίνω πάρα πολλές πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Η ομάδα κατάφερε να μπει στην τετράδα, να φτάσει στους «8» του Europa League και στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Πετύχαμε αυτόν τον στόχο από την άλλη γνωρίζουμε αρκετά καλά το ρόστερ το οποίο έχουμε και το πρωτάθλημα γενικά. Για αυτό είμαι πεπεισμένος ότι την επόμενη σεζόν θα πάμε καλύτερα».