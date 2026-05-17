Οι οπαδοί της Ναντ έκαναν «ντου» και διέκοψαν το παιχνίδι με την Τουλούζ λόγω του υποβιβασμού της ομάδας τους

Πανικός και εικόνες ντροπής στο γήπεδο της Ναντ
Εικόνα από το ντου των οπαδών της Ναντ / PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Η Ναντ υποβιβάστηκε στη Ligue 2 της Γαλλίας και οι οπαδοί της δεν άντεξαν ούτε το… φινάλε της σεζόν, δημιουργώντας εικόνες ντροπής στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με την Τουλούζ.

Το παιχνίδι της Ναντ με την Τουλούζ ήταν στο 22ο λεπτό και η ομάδα της Νάντης ήταν ήδη υποβιβασμένοι, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τους οπαδούς της από το να κάνουν ντου στον αγωνιστικό χώρο και να προκαλέσουν χάος.

Με πολεμοφόδια στα χέρια, οι οπαδοί της Ναντ έτρεψαν σε φυγή τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, ενώ χρειάστηκε η είσοδος των αστυνομικών δυνάμεων για να αποφευχθούν τα χειρότερα, με τον αγώνα να διακόπτεται όμως οριστικά.

Η Ναντ αναμένεται πια να τιμωρηθεί για όσα έγιναν στο γήπεδο της και θα έχει έξτρα προβλήματα στο ξεκίνημά της στη Ligue 2 της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η διακοπή του αγώνα ήταν οριστικά και αποφασίστηκε 40 λεπτά μετά το ντου των οπαδών.

