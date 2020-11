Η Αγγλία συνεχάρη και… τρόλαρε την Σκωτία (pic, vid)

Η Σκωτία πανηγύρισε στα πέναλτι την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2020, όπου και θα βρεθεί στον ίδιο όμιλο με την παραδοσιακή της αντίπαλο, την Αγγλία.

Οι δύο ομάδες αναμένεται να κοντραριστούν μετά από δεκαετίες σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης και η Εθνική Αγγλίας δεν έχασε την ευκαιρία να… πικάρει την αιώνια αντίπαλό της.

“Θρίλερ” στα play off του Euro! “Σφράγισαν” τα τελευταία “εισιτήρια” Σλοβακία και Σκωτία (videos)

Αφού πρώτα τη συνεχάρη μέσω twitter για την πρόκρισή της στο Euro 2020, το οποίο και θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2021, στη συνέχεια της υπενθύμισε την τελευταία φορά που συναντήθηκαν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήταν το 1996 και το βρετανικό Euro, με τα “τρία λιοντάρια” να επικρατούν στο Γουέμπλεϊ με 2-0, χάρη σε μία απίθανη γκολάρα του Πολ Γκασκόιν, την οποία κι ανέβασαν στο youtube, τρολάροντας τη Σκωτία.

Our #EURO2020 group is complete!



Congratulations, @ScotlandNT – we’ll see you next summer 👊 pic.twitter.com/KI3VsnHqsK