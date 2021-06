Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Euro 2020, στην οποία συμπεριλήφθηκε τελικά ο Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ.

Την αποστολή της Εθνικής Αγγλίας ενόψει της τελικής φάσης του Euro… 2020 ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (01/06) ο ομοσπονδιακός προπονητής, Γκάρεθ Σαουθγκέιτ.

Εκτός της αποστολής των “τριών λιονταριών” έμεινε ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ λόγω τραυματισμού, ενώ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 26άδα ο δεξιός μπακ της Λίβερπουλ, Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ, παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να μένει εκτός από το Euro.

Υπενθυμίζεται ότι η εθνική Αγγλίας έχει κληρωθεί για τη φάση των ομίλων με την Κροατία (13/06) την Σκωτία (18/06) και την Τσεχία (22/06), με τις τρεις αναμετρήσεις να διεξάγονται στο Γουέμπλεϊ.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Ντιν Χέντερσον (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Σαν Τζονστόουν (Γουέστ Μπρομ), Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ), Μπεν Τσίλγουελ (Τσέλσι), Κόνορ Κόουντι (Γουλβς), Ρις Τζέιμς (Τσέλσι), Χάρι Μαγκουάιρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Τάιρον Μινγκς (Άστον Βίλα), Λουκ Σο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Κίεραν Τρίπιερ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Κάιλ Γουόκερ (Μάντσεστερ Σίτι)

ΜΕΣΟΙ: Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ντόρτμουντ), Τζόρνταν Χέντερσον (Λίβερπουλ), Μέισον Μάουντ (Τσέλσι), Κάλβον Φίλιπς (Λιντς), Ντέκλαν Ράις (Γουέστ Χαμ)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ντομινίκ Κάλβερτ-Λιούιν (Έβερτον), Φίλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι), Τζακ Γκρίλις (Άστον Βίλα), Χάρι Κέιν (Τότεναμ), Μάρκους Ράσφορντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπουκαγιο Σάκα (Άρσεναλ), Τζέιντον Σάντσο (Ντόρτμουντ), Ραχίμ Στέρλινγκ (Μάντσεστερ Σίτι).

The Call-up ft. @Wretch32



Your official #ThreeLions squad announcement for #EURO2020! pic.twitter.com/uJTEkVxApc