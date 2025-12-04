Η Άρτεμις Βασιλάκη διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε ως 3η στον τελικό στα 800μ. ελεύθερο του Ευρωπαϊκού

“Έσπασε” τα χρονόμετρα! Η Άρτεμις Βασιλάκη πέτυχε χρόνο 8.20.02 στην ημιτελική της σειρά στα 800μ ελεύθερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ που διεξάγεται στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε πανηγυρικά-ως 3η καλύτερη- στον τελικό του αγωνίσματος.

Η Άρτεμις Βασιλάκη κολύμπησε στην τρίτη προκριματική σειρά στα 800μ ελεύθερο, και από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν φανταστική. Τα περάσματα της έδειχναν πως θα βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ 8:27.23 από πέρυσι αλλά αυτή δεν τον κατέρριψε, το διέλυσε.

Η Κρητικοπούλα κολυμβήτρια το βελτίωσε κατά επτά δευτερόλεπτα και τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της! “Δεν το πιστεύω”, είπε στο τέλος στην ΕΡΤ. “Είναι το αποτέλεσμα του κόπου μου, των προπονήσεων που έχω κάνει. Μου δίνει κίνητρο να μπω στον τελικό με ακόμα μεγαλύτερο αέρα” τόνισε, έχοντας ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό της.

Ο τελικός των 800μ. ελεύθερο θα γίνει αύριο Παρασκευή (05.12.2025) στις 20:26.