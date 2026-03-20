Αθλητικά

Η ΕΠΟ συνεχάρη την ΑΕΚ για την πρόκριση στο Conference League

Οι παίκτες της ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Τσέλιε (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-0 από την Τσέλιε στο δεύτερο παιχνίδι των “16” του Conference League, αλλά χάρη στη νίκη της με 4-0 στο πρώτο ματς, εξασφάλισε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού στο Europa League μάλιστα, η ΑΕΚ είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την ΕΠΟ να τη συγχαίρει για τη νέα πρόκριση στο Conference League.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Η ΕΠΟ συγχαίρει θερμά την ΑΕΚ για την πρόκρισή της στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του UEFA Conference League, καθώς και για την έως τώρα εξαιρετική της παρουσία στη διοργάνωση.

Η επιτυχία αυτή συμβάλλει στην προσπάθεια της χώρας μας να εδραιωθεί μέσα στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης της UEFA και παράλληλα αναδεικνύει τη δυνατότητα των ελληνικών ομάδων να διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο. Η Ομοσπονδία εύχεται στην ΑΕΚ κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
102
98
91
83
71
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo