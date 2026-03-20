Η ΕΠΟ συνεχάρη την ΑΕΚ για την πρόκριση στο Conference League

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-0 από την Τσέλιε στο δεύτερο παιχνίδι των “16” του Conference League, αλλά χάρη στη νίκη της με 4-0 στο πρώτο ματς, εξασφάλισε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού στο Europa League μάλιστα, η ΑΕΚ είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την ΕΠΟ να τη συγχαίρει για τη νέα πρόκριση στο Conference League.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Η ΕΠΟ συγχαίρει θερμά την ΑΕΚ για την πρόκρισή της στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του UEFA Conference League, καθώς και για την έως τώρα εξαιρετική της παρουσία στη διοργάνωση.

Η επιτυχία αυτή συμβάλλει στην προσπάθεια της χώρας μας να εδραιωθεί μέσα στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης της UEFA και παράλληλα αναδεικνύει τη δυνατότητα των ελληνικών ομάδων να διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο. Η Ομοσπονδία εύχεται στην ΑΕΚ κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διοργάνωσης.