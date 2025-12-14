Συμβαίνει τώρα:
Η ΕΡΤ ζήτησε συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ της Volley League

Δέσμευση ότι θα βρεθεί λύση για αντίστοιχες περιπτώσεις από την δημόσια τηλεόραση
Φάση από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Φάση από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Για μία ακόμη φορά φέτος, η ΕΡΤ διέκοψε έναν αγώνα της Volley League και μετά τα παράπονα του ΠΑΟΚ, εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας συγγνώμη για τη μεταφορά του αγώνα με τον Παναθηναϊκό από το ΕΡΤ2 στο ERTFLIX.

Το γεγονός είχε συμβεί ξανά τη φετινή σεζόν σε παιχνίδι της Volley League και η ΕΡΤ δεσμεύτηκε ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης, όταν συμπίπτουν παιχνίδια, όπως συνέβη χθες (13/12/25) με το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: “Σχετικά με τη χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της Volley League: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ ζητεί συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και τη συνέχισή της στο ERTFLIX.

Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια ζητήματα, η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος δεσμεύεται ότι, για ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν σημαντικά αθλητικά γεγονότα, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ”.

