Η εθνική Νιγηρίας εγκαταλείπει τη Λιβύη μετά την απίστευτη ταλαιπωρία 16 ωρών που πέρασε σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο

Η εθνική ομάδα της Νιγηρίας επρόκειτο να αντιμετωπίσει αύριο (15.10.2024) τη Λιβύη στα προκριματικά για το κύπελλο Αφρικής, αλλά αποφάσισε να μην δώσει τον αγώνα, λέγοντας ότι ήταν θύμα «απάνθρωπης μεταχείρισης» από την άφιξή της στη χώρα και την παραμονή της σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο.

Μάλιστα, η ομοσπονδία της Νιγηρίας (NFF), αποφάσισε να επαναπατρίσει τους παίκτες της εθνικής κατά τη διάρκεια της ημέρας κι έτσι η αναμέτρηση με τη Λιβύη δεν θα κάνει “σέντρα”.

Οι “Σούπερ Αετοί” παρέμειναν σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στη Λιβύη για περισσότερες από 15 ώρες μετά την προσγείωση της ναυλωμένη πτήσης τους την Κυριακή (13.10.2024), χωρίς να έχουν νερό και φαγητό μαζί τους!

Μάλιστα η ομοσπονδία της χώρας δεν μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια τους ποδοσφαιριστές της Νιγηρίας, όπως και η πρεσβεία της χώρας, μιας και ήταν απαραίτητη η σχετική άδεια από την κυβέρνηση της Λιβύης.

Οι παίκτες της Νιγηρίας έζησαν μια τεράστια ταλαιπωρία, με τον Εκόνγκ να ανεβάζει σχετικές φωτογραφίες στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter.

“Η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς το αεροπλάνο μας τροφοδοτείται με καύσιμα καθώς μιλάμε και θα πρέπει να φύγουμε για τη Νιγηρία σύντομα. Ευχαριστώ για την υποστήριξη όλων!

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: ΠΟΤΕ δεν θα συμπεριφερόμασταν σε μια φιλοξενούμενη χώρα για ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Λάθη γίνονται, καθυστερήσεις συμβαίνουν. Ποτέ όμως επίτηδες!”, έγραψε ο αρχηγός της Νιγηρίας και πρώην κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ.

Nigerian players are finally allowed to return back to their country after over 20 hours stuck in a Libyan airport with no food or water.



They have decided NOT to play the game against Libya.



(Source: @PoojaMedia ) pic.twitter.com/cmRI7a9o8J