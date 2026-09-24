Η Euroleague κάνει τζάμπολ – Οι «μάχες» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας

Λίγους μήνες μετά την κατάκτησης της Euroleague από τον Ολυμπιακό μέσα στο Telekom Center της Αθήνας, η… κλεψύδρα έχει σχεδόν αδειάσει, για το εναρκτήριο τζάμπολ της νέας αγωνιστικής σεζόν. Το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου, η 1η αγωνιστική της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 κάνει τζάμπολ και υπόσχεται ακόμη περισσότερο θέαμα και υψηλότερο ανταγωνισμό μέχρι τη στέψη του νέου Πρωταθλητή Ευρώπης στις 30 Μαΐου 2027.

Η πρώτη αγωνιστική της Euroleague βρίσκει τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται στο Telekom Center Athens (21:15), κόντρα στην Παρί, μια ομάδα που δεν την έχει κερδίσει ακόμα μέσα στην έδρα του. Το “τριφύλλι” βιώνει την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην ομάδα και ελπίζει να επιστρέψει στις δόξες του παρελθοντος.

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Την ίδια ημέρα, στις 21:30, από τη Βιτόρια και τη Χώρα των Βάσκων αρχίζει το “ταξίδι” του με στόχο ένα δεύτερο “back to back” ο Πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θελει να δείξει με το “καλημέρα” τις δυνάμεις της, στο δρόμο για το 5ο αστέρι και το 6ο σερί Final Four.

Οι δύο ελληνικές ομάδες συγκαταλέγονται στην ελίτ της διοργάνωσης και ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο το περασμένο καλοκαίρι! Το νέα «πρόσωπο» στη Euroleague είναι η Μπεσίκτας που πήρε τη θέση της Μονακό.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague:

Πέμπτη 24.09.2026

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου (19:00, Novasports 2 HD)

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Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Novasports 5 HD)

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (21:00, Novasports 6 HD)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – Παρί (21:15, Novasports 4 HD)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (21:30, Novasports 5 HD)

Μπασκόνια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (21:30, Novasports Prime)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45, Novasports extra 3)

Παρασκευή 25.09.2026

Μπεσίκτας – Βαλένθια (20:00, Novasports extra 3)

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (20:45, Novasports 5 HD)

Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο (21:45, Novasports Prime)

Η “διαβολοβδομάδα” που ακολουθεί

2η αγωνιστική (29-30/9/2026)

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ

Dubai BC – Μπαρτσελόνα

Ζάλγκιρις Κάουνας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βαλένθια (Ισπανία)- Μπασκόνια

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου

Παρί – Παρτιζάν

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ- Βιλερμπάν

3η αγωνιστική (1-2/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Βίρτους Μπολόνια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Παρί – Ζάλγκιρις Κάουνας

Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα

Βιλερμπάν – Βαλένθια

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο

Μπάγερν Μονάχου – Παρτιζάν

Φενέρμπαχτσε – Dubai BC

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μακάμπι Τελ Αβίβ