Παναθηναϊκός – Παρί: Από το T-Center το ξεκίνημα των πρασίνων για την επιστροφή στην κορυφή της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από το T-Center τη φετινή του πορεία στη Euroleague, υποδεχόμενος την Παρί (21:15, Newsit.gr, Novasports 4) με σκοπό να μπει με το… δεξί στο φετινό “μαραθώνιο” και έχοντας για μεγάλο στόχο, την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης.

Μια σεζόν που ξεκινάει με τεράστιο ενδιαφέρον γύρω από τον Παναθηναϊκό, αφού όλοι περιμένουν να δουν εάν η δεύτερη θητεία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι «μεγάλες» μετεγγραφές που έκανε η ομάδα, μπορούν να ράψουν στη φανέλα του «τριφυλλιού» ένα ακόμα «αστέρι» της Euroleague

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Η εποχή “Εργκίν Αταμάν” ολοκληρώθηκε στις αρχές καλοκαιριού και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα κοουτσάρει ξανά τον Παναθηναϊκό σε παιχνίδι της Euroleague μετά από 14 χρόνια, ένα γεγονός που από μόνο του αποτελεί πόλο έλξης για τους μπασκετόφιλους. Το «τριφύλλι», όμως, ακόμα είναι… υπό κατασκευή, μετά και τις μετεγγραφές «αστέρων» που έγιναν.

Τη φανέλα του Παναθηναϊκού φοράνε από το καλοκαίρι οι Γκερσόν Γιαμπουσέλε (Σικάγο Μπουλς), Σιλβέν Φρανσίσκο (Βιλερμπάν), Μουσταφά Φαλ (Ολυμπιακός), Μπράνκου Μπάντιο (Βαλένθια), Ίζακ Μπόνγκα (Παρτίζαν), Δημήτρης Μωραΐτης (Επιστροφή από δανεισμό στον Ηρακλή) και Λευτέρης Μαντζούκας (Oklahoma State Cowboys).

Από το «τριφύλλι» αποχώρησαν οι Μάριους Γκριγκόνις (Ζάλγκιρις), Κένεθ Φαρίντ (Μπασκόνια), Τι Τζέι Σορτς (Βαλένθια), Τζέντι Όσμαν (ΠΑΟΚ), Βασίλης Τολιόπουλος (Άρης), Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (North Carolina).

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Ο Παναθηναϊκός θα μπει στη μάχη με την Παρί, έχοντας αγωνιστικά ζητήματα. Ο Ομπράντοβιτς δεν υπολογίζει στους τραυματίες Ναν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Φαλ, την ώρα που ο Ρογκαβόπουλος προπονήθηκε πριν από μια ημέρα σε φουλ ρυθμούς και μπήκε στην αποστολή.

Η Παρί, από την άλλη, κάνει κι εκείνη μια νέα προσπάθεια. Από τον περασμένο Ιούλιο έχει στον πάγκο της τον Μαξίμ Λεφέβρ. Ο 39χρονος κόουτς εργαζόταν προηγουμένως στο τεχνικό τιμ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο NBA. Η παραμονή του Ιφί στο ρόστερ της ομάδας, ο οποίος αποτελεί το σημείο αναφοράς της περιφέρειας, αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία του κλαμπ.

Η Παρί ταξίδεψε δίχως προβλήματα στην Αθήνα και είναι έτοιμη να κάνει το 3/3 μέσα στην έδρα των «πράσινων», αφού έχει πάρει και τα δυο προηγούμενα ματς που έδει δώσει κόντρα στους “πράσινους” στο “T-Center”. Ο Παναθηναϊκός “μετράει” μόλις μια νίκη σε τέσσερις αγώνες κόντρα στους Γάλλους (το περσινό 95-101).

Τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης απαρτίζουν οι Εμίλιο Πέρεθ, Μάνουελ Ατάρντ και Έντουαρντ Ουντιάνσκι.