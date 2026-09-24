Αθλητικές μεταδόσεις με Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – Παρί, Σερβία – Ελλάδα και Μαρία Σάκκαρη

Η πρεμιέρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη φετινή Euroleague ο αγώνας της Ελλάδας με την Σερβία για το Nations League, αλλά και η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Νάο Χιμπίνο, για τη φάση των “16” του τουρνουά στη Σιγκαπούρη, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (24.09.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:00 Magenta Sport 6 Σανγκ Τζούντσενγκ – Αντριάν Μαναρίνο Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)

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10:30 Magenta Sport 4 Ρίτας Βίλνιους – Σανγκάη Σαρκς FIBA Intercontinental Cup 2026

12:00 Magenta Sport 6 Αλεξάντερ Σεβτσένκο – Ουµπέρ Χούρκατς Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)

14:30 Magenta Sport 4 Μπόκα Τζούνιορς – G League Γιουνάιτεντ FIBA Intercontinental Cup 2026

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15:30 Novasports Start Μαρία Σάκκαρη – Νάο Χιμπίνο WTA 500 2026

19:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague

19:00 Novasports 3HD Ανδόρα – Μάλτα UEFA Nations League

20:00 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague

21:00 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague

21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Παρί EuroLeague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός EuroLeague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές EuroLeague

21:45 Novasports Premier League Πορτογαλία – Ουαλία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 3 Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague

21:45 Novasports Extra 2 Κόσοβο – Ιρλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Αυστρία – Ισραήλ UEFA Nations League

21:45 Novasports News Λιχτενστάιν – Λιθουανία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Γερμανία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Νορβηγία – Δανία UEFA Nations League

21:45 ALPHA-Novasports Start Σερβία – Ελλάδα UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 4 Νορβηγία – Δανία UEFA Nations League