Αθλητικές μεταδόσεις με Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – Παρί, Σερβία – Ελλάδα και Μαρία Σάκκαρη

Η πρεμιέρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη φετινή Euroleague ο αγώνας της Ελλάδας με την Σερβία για το Nations League, αλλά και η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Νάο Χιμπίνο, για τη φάση των “16” του τουρνουά στη Σιγκαπούρη, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (24.09.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:00 Magenta Sport 6 Σανγκ Τζούντσενγκ – Αντριάν Μαναρίνο Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)
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10:30 Magenta Sport 4 Ρίτας Βίλνιους – Σανγκάη Σαρκς FIBA Intercontinental Cup 2026
12:00 Magenta Sport 6 Αλεξάντερ Σεβτσένκο – Ουµπέρ Χούρκατς Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)
14:30 Magenta Sport 4 Μπόκα Τζούνιορς – G League Γιουνάιτεντ FIBA Intercontinental Cup 2026
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15:30 Novasports Start Μαρία Σάκκαρη – Νάο Χιμπίνο WTA 500 2026
19:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague
19:00 Novasports 3HD Ανδόρα – Μάλτα UEFA Nations League
20:00 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague
21:00 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague
21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Παρί EuroLeague
21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός EuroLeague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές EuroLeague
21:45 Novasports Premier League Πορτογαλία – Ουαλία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 3 Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague
21:45 Novasports Extra 2 Κόσοβο – Ιρλανδία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 1 Αυστρία – Ισραήλ UEFA Nations League
21:45 Novasports News Λιχτενστάιν – Λιθουανία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Γερμανία UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Νορβηγία – Δανία UEFA Nations League
21:45 ALPHA-Novasports Start Σερβία – Ελλάδα UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 4 Νορβηγία – Δανία UEFA Nations League