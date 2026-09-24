Μπασκόνια – Ολυμπιακός: Εκτός έδρας πρεμιέρα για τον ερυθρόλευκο κάτοχο της Euroleague

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Βιτόρια για το ματς με την Μπασκόνια (23.09.2026, 21:30, Newsit.gr, Novasports Prime), στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στη φετινή Euroleague.

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση της Euroleague μέσα στο T-Center, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στα παρκέ της διοργάνωσης, για να ξεκινήσει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του κι έτσι να στεφθεί ξανά back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης, όπως είχε κάνει το 2012 και το 2013!

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Οι Πειραιώτες είδαν το ρόστερ τους να αλλάζει σημαντικά, το καλοκαίρι που μας πέρασε και ψάχνουν τη «χημεία» που θα τους στείλει -για μια ακόμα σεζόν- στις κορυφαίες ομάδες της Euroleague. Οι προσθήκες των Μοντέρο, Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εντιάι ήρθαν να ολοκληρώσουν το «παζλ» του ερυθρόλευκου ρόστερ.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, υπήρξαν -όμως- και πολλές αποχωρήσεις από την ομάδα, με κάποιες από αυτές να είναι ηχηρές! Από τον Ολυμπιακό έφυγαν οι Άλεκ Πίτερς (Ολίμπια Μιλάνο), Τόμας Γουόκαπ (Dubai BC), Μουσταφά Φαλ (Παναθηναϊκός), Φρανκ Ντιλικινά (Παρί), Σακίλ ΜακΚίσικ (Τουρκ Τέλεκομ), Κώστας Αντετοκούνμπο (Άρης), Μόντε Μόρις (χωρίς ομάδα), Κίναν Έβανς (Ζάλγκιρις Κάουνας) και Γιαννούλης Λαρεντζάκης (ΑΕΚ).

Θυμίζουμε ότι για όσο καιρό διαρκέσουν οι εργασίες της ολικής ανακαίνισης του ΣΕΦ, οι Πειραιώτες θα χρησιμοποιούν ως έδρα τους τη SUNEL Arena της ΑΕΚ, στα Άνω Λιόσια.

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε μαζί του 13 παίκτες στη Βιτόρια για το ματς με την Μπασκόνια. Εκτός αποστολής έμειναν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργο Μπουρνελές, ενώ κανονικά το ταξίδι στην Ισπανία έκανε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (ο Σέρβος σέντερ δεν αγωνίστηκε στο Super Cup της Euroleague, στο οποίο οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης).

Η αποστολή: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς.

Η Μπασκόνια κατάφερε και κράτησε τον προπονητή Πάολο Γκαλμπιάτι, που τον ήθελε η Μπαρτσελόνα. Ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν, κατακτώντας το Κύπελλο Ισπανίας έπειτα από 17 χρόνια, αλλά περιορίστηκε στη 18η θέση της Euroleague. Την τελευταία πενταετία έχει κερδίσει μόλις μια φορά τους Πειραιώτες στην έδρα της.

O Πάολο Γκαλμπιάτι έχει μοναδικό διαθέσιμο σέντερ τον Φαρίντ, ο οποίος πέρασε την περσινή σεζόν στον Παναθηναϊκό, αφού ο Λεν τραυματίστηκε και τελικά αποδεσμεύτηκε, λίγες μόνο μέρες μετά από την ανακοίνωση της απόκτησής του.

Ο Ολυμπιακός νίκησε και στις δύο συναντήσεις του με την αποψινή του αντίπαλο για την περσινή σεζόν, με 102-96 στη Βιτόρια και με 90-80 στο ΣΕΦ.