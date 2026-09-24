Το Nations League στη «σέντρα»: Πού θα δείτε τα Σερβία – Ελλάδα, Ολλανδία – Γερμανία, Νορβηγία – Δανία και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις

Το Nations League επιστρέφει στις ζωές μας με ένα μεγάλο αγωνιστικό “παράθυρο” και κάνοντας πρεμιέρα απόψε (24.09.2026) με οκτώ αναμετρήσεις σε τέσσερις κατηγορίες. Η συγκεκριμένη φάση θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο, με την Εθνική Ελλάδας να βρίσκεται για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία της League A.

Για το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται απόψε (21:45, 24.09.2026) στο Βελιγράδι, όπου η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Σερβία, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου της League A. Στον ίδιο όμιλο της 1ης κατηγορίας του Nations League διεξάγεται και ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της βραδιάς, καθώς η Ολλανδία υποδέχεται τη Γερμανία, σε μία αναμέτρηση που βάζει για πρώτη φορά τους Τσάβι Ερνάντεθ και Γιούργκεν Κλοπ στους πάγκους των δύο εθνικών ομάδων.

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Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και στον 4ο όμιλο της κορυφαίας κατηγορίας του Nations League. Η κάτοχος του τίτλου Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με την Ουαλία, ενώ υπάρχει και η “μάχη” Νορβηγία – Δανία.

Στη League A, οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στα προημιτελικά του Μαρτίου, με τους τέσσερις νικητές να παίρνουν το εισιτήριο για την τελική φάση του Ιουνίου του 2027. Παράλληλα, οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν τη δική τους μάχη για άνοδο και παραμονή, σε μία διοργάνωση που συνδέεται και με τη διαδικασία πρόκρισης στο Euro 2028.

Οι ομάδες των τεσσάρων ομίλων της League A, που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 3, δεν γλυτώνουν απλώς τον άμεσο υποβιβασμό. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι δύο χειρότεροι τέταρτοι υποβιβάζονται απευθείας, ενώ οι άλλοι δύο παίζουν μπαράζ. Αν η Εθνική καταφέρει να τερματίσει στην 3η θέση εξασφαλίζει πως στις 6 Δεκεμβρίου του 2026 στο Μπέλφαστ, στην κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, θα βρίσκεται στο Pot 1.

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Επομένως, θα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να είναι η ισχυρή ομάδα του ομίλου της και να αποφύγει πολλά Ευρωπαϊκά “μεγαθήρια” όπως είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γαλλία κ.α.

Οι ποδοσφαιρικές μεταδόσεις της Πέμπτης (24.09.2026):

19:00 UEFA Nations League: Ανδόρα – Μάλτα / Novasports 3HD

21:45 Novasports Premier League: Πορτογαλία – Ουαλία / Novasports Premier League

21:45 UEFA Nations League: Κόσοβο – Ιρλανδία / Novasports Extra 2

21:45 UEFA Nations League: Αυστρία – Ισραήλ / Novasports Extra 1

21:45 UEFA Nations League: Σερβία – Ελλάδα / Novasports Start, ALPHA

21:45 UEFA Nations League: Λιχτενστάιν – Λιθουανία / Novasports News

21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία – Γερμανία / Novasports 3HD

21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία – Δανία / Novasports 2HD

Οι 4 όμιλοι της Α κατηγορίας του Nations League:

Α1: Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Βέλγιο

Α2: Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σερβία

Α3: Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Αγγλία

Α4: Πορτογαλία, Νορβηγία, Δανία, Ουαλία