Όταν ο «βάλτο αγόρι μου» Δημήτρης Διαμαντίδης έδινε στην Ελλάδα την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket με ένα απίστευτο τρίποντο

Ήταν 24 Σεπτεμβρίου 2005, με τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιτελικού Ελλάδα – Γαλλία να έχουν καθηλώσει τους πάντες στο χώρο του μπάσκετ. Ήταν η στιγμή που ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανέλαβε να εκτελέσει τους “μπλε” με ένα τρίποντο και έδωσε στην Εθνική μπάσκετ μια μεγαλειώδη πρόκριση. Ένα “εισιτήριο” που θα έστελνε τελικά την ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη στην… κορυφή της Ευρώπης.

Η Εθνική μπάσκετ βρέθηκε στριμωγμένη στα… σχοινιά κόντρα στη Γαλλία, καθώς 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιτελικού του Eurobasket έχανε με 62-55. Η Ελλάδα, όμως, δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι. Παπαλουκάς και Ζήσης μείωσαν τη διαφορά και η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τους “μπλε”. Ο Αντουάν Ριγκοντό είχε 1/2 βολές και ακολούθησε το απίστευτο από τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

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Στην τελευταία κρίσιμη επίθεση της Εθνικής, ο Ζήσης έδωσε την μπάλα στον Δημήτρη Διαμαντίδη και εκείνος -με ολύμπια ψυχραιμία και χέρι αλφάδι- σηκώθηκε και -σε άμυνα του Τόνι Πάρκερ- ευστόχησε σε τρίποντο για το 67-66, προκαλώντας έκρηξη πανηγυρισμών στην “Μπεογκράτσκα Αρένα”.

“Βάλτο αγόρι μου – Το έβαλε”! Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έβαλε το τρίποντο της καριέρας του, η Ελλάδα “ξέρανε” την Γαλλία, πέρασε στον τελικό και μας έκανε να χάσουμε τις φωνές μας, από τα ουρλιαχτά χαράς που ακούστηκαν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, πολύτιμες λύσεις για την Ελλάδα έδωσαν ο Παπαδόπουλος και ο Ντικούδης, ενώ από την πλευρά της Γαλλίας του Μπερζό, τη μεγαλύτερη “ζημιά” την είχαν κάνει ο Τόνι Πάρκερ και ο Μπορίς Ντιαό.

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Λίγες μέρες αργότερα, η Εθνική ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης επικρατώντας της Γερμανίας στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 29-30, 44-45, 67-66

Ελλάδα (Γιαννάκης): Σπανούλης, Διαμαντίδης 7(1), Παπαλουκάς 10, Χατζηβρέττας 3, Ζήσης 11, Κακιούζης 3(1), Βασιλόπουλος, Τσαρτσαρής, Φώτσης 4, Ντικούδης 14, Παπαδόπουλος 15, Μπουρούσης.

Γαλλία (Μπερζό): Πάρκερ 20(2), Φοτού, Ριγκοντό 6, Ντιαό 14(2), Φ. Πιετρούς 8, Ντιαρά, Τζιφά, Μ. Πιετρούς 6(2), Ζελαμπάλ 7(1), Ζιλιάν 2, Σμιτ 2, Βάις 1.