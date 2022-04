Λίγο καιρό μετά το παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης σε ματς για το γυναικείο ποδόσφαιρο, η αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα γεμίζει και πάλι το “Καμπ Νου”.

Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους στο σύλλογο. Οι «μπλαουγκράνα» θα γεμίσουν ξανά του «Καμπ Νου», αφού όπως ανακοινώθηκε πουλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον πρώτο ημιτελικό του φετινού γυναικείου Champins League, κόντρα στη γερμανική Βόλφσμπουργκ.

Αυτό σημαίνει πως πάνω από 90.000 φίλοι της Μπαρτσελόνα θα «δώσουν το παρών» στην αναμέτρηση της Παρασκευής 22 Απριλίου.

Θυμίζουμε πως στην προηγούμενη φάση της διοργάνωσης, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα πέτυχαν παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης ομαδόν σε γυναικείο αγώνα ποδοσφαίρου (91.553 εισιτήρια), στο ευρωπαϊκό clasico κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

TICKETS FOR @FCBfemeni – WOLFSBURG AT CAMP NOU ARE SOLD OUT❗ pic.twitter.com/1hrmjx3we8