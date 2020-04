Προπόνηση σε χωράφι με μία τσάπα στο χέρι πραγματοποιεί η “χρυσή” Ολυμπιονίκης, Κατερίνα Στεφανίδη, ελλείψει άλλων επιλογών αφού βρίσκεται, όπως όλοι, σε καραντίνα.

Η Κατερίνα Στεφανίδη αναζητά καινούργιους τρόπου προπόνησης και όπως φαίνεται στο video, που δημοσίευσε στα social media, τους βρήκες σε ένα… χωράφι.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης έπιασε την τσάπα και άρχισε να κάνει αγροτικές εργασίες, με τη λεζάντα στο video να αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Η προπόνηση συνεχίζεται για την καλοκαιρινή σεζόν του 2020. Αυτό (σ.σ η τσάπα) μοιάζει με κοντάρι;”

Training continues for the 2020 outdoor season. This resembles pole vaulting right? 😂



Η προπόνηση συνεχίζεται για την καλοκαιρινή σεζόν του 2020 🤪#nike #stoiximan #toyota #elpe #nbg #tempur #seventeen #lorvenn #visa pic.twitter.com/8usgy672fq