Η Μακάμπι ευχήθηκε στον «αντίπαλο» Κάτας για τον Παναθηναϊκό (pic)

Ο Οντέτ Κάτας άφησε τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για τον Παναθηναϊκό και θα παραμένει αντίπαλος της Μακάμπι Τελ Αβίβ ως προπονητής πια των “πρασίνων” στη Euroleague.

Η “ομάδα του λαού” στο Ισραήλ όμως προχώρησε σε μία αξιέπαινη ενέργεια, αφού δεν δίστασε να ευχηθεί καλή τύχη στον πρώην παίκτη και προπονητή της -ο οποίος την είχε αφήσει για τους “πράσινους” και είχε πανηγυρίσει τίτλο εναντίον της το 2000- για το νέο σταθμό της καριέρας του.

«Καλή επιτυχία Όντεντ Κάτας στη νέα σου διαδρομή με τον Παναθηναϊκό (εκτός από το παιχνίδι της Euroleague για τη 29η αγωνιστική)», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Good luck Oded Kattash on your new path with @paobcgr (* except on @EuroLeague game 29 😉) pic.twitter.com/XKff8N7lDn