Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετράει ζημιές 6,6 εκατομμυρίων λιρών λόγω ευρωπαϊκής απουσίας και εισιτηρίων

Πριν από ένα χρόνο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε κέρδη 1,4 εκατομμυρίων λιρών, αλλά τη φετινή σεζόν, η κατάσταση έχει αντιστραφεί, παρά τα οικονομικά μέτρα που παίρνει ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέγραψε ζημίες 6,6 εκατομμυρίων λιρών για το πρώτο τρίμηνο του ποδοσφαιρικού έτους, που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, οι οποίες επηρεάστηκαν από τα χαμηλότερα τηλεοπτικά έσοδα και τις πωλήσεις εισιτηρίων, καθώς ο σύλλογος δεν συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή τη σεζόν.

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο μειώθηκαν κατά 2%, με τους μισθούς των παικτών και του προσωπικού να μειώνονται κατά 8,2% λόγω περικοπών θέσεων εργασίας.

“Οι δύσκολες αποφάσεις που λάβαμε τον περασμένο χρόνο οδήγησαν σε μια βιώσιμα χαμηλότερη βάση κόστους και σε έναν πιο εξορθολογισμένο, αποτελεσματικό οργανισμό εξοπλισμένο για να οδηγήσει τον σύλλογο σε βελτιωμένες αθλητικές και εμπορικές επιδόσεις μακροπρόθεσμα”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα.

Ο σύλλογος προχώρησε σε περικοπές θέσεων εργασίας και άλλα μέτρα εξοικονόμησης κόστους μετά από έξι συνεχόμενα χρόνια οικονομικών ζημιών, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διατήρησε την πρόβλεψη εσόδων για το οικονομικό έτος 2026 μεταξύ 640 εκατομμυρίων λιρών και 660 εκατομμυρίων λιρών, και τα βασικά κέρδη της τάξης των 180 εκατομμυρίων έως 200 εκατομμυρίων λιρών.

Ο μειοψηφικός ιδιοκτήτης Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος κατέχει περίπου το 29% των μετοχών και επιβλέπει τις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων, ακόμη και όταν ο σύλλογος δαπάνησε περίπου 230 εκατομμύρια λίρες κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο και ανακοίνωσε σχέδια για ένα νέο στάδιο 2 δισεκατομμυρίων λιρών και 100.000 θέσεων.