Παρί Σεν Ζερμέν: Live Streaming η υποδοχή ηρώων για τους πρωταθλητές του Champions League στο Παρίσι

Στους δρόμους του Παρισιού παραμένουν οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν, αφού οι πρωταθλητές του Champions League επέστρεψαν στη βάση τους, για να αποθεωθούν από τον κόσμο τους.

Μετά το χάος στη γαλλική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League, οι δρόμοι του Παρισιού γέμισαν ξανά κόσμο, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά το κλίμα θα παραμείνει πανηγυρικό, για την υποδοχή της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του Champions League και οι οπαδοί των Παριζιάνων δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την επιστροφή της στην έδρα της.

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι και κατέκτησε back to back το Champions League.