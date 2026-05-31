Ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού είναι στην αποστολή της εθνική Ουρουγουάης για το Μουντιάλ

Ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού βρίσκεται μεταξύ των επιλογών του Μαρσέλο Μπιέλσα για την αποστολή της εθνικής Ουρουγουάης στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Αν και ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς τη φετινή σεζόν, ο Φακούντο Πελίστρι δεν έχασε τη θέση του στην εθνική Ουρουγουάης και θα χάσει το πρώτο μέρος της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, για να συμμετάσχει στο Μουντιάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ του “τριφυλλιού” θα παλέψει μάλιστα για μία θέση βασικού στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, η οποία και πηγαίνει με προσδοκίες πρόκρισης από τους ομίλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η αποστολή της εθνικής Ουρουγουάης

Σέρχιο Ροσέτ (Ιντερνασιονάλ), Φερνάντο Μουσλέρα (Εστουδιάντες), Σαντιάγο Μέλε (Μοντερέι), Γκιγιέρμο Βαρέλα (Φλαμένγκο), Ρόναλντ Αραούχο (Μπαρτσελόνα), Χοσέ Μαρία Χιμένες (Ατλέτικο Μαδρίτης), Σαντιάγο Μπουένο (Γουλβερχάμπτον), Σεμπαστιάν Κάσερες (Αμέρικα), Ματίας Ολιβέρα (Νάπολι), Χοακίν Πικέρες (Παλμέιρας), Ματίας Βίνια (Φλαμένγκο), Μανουέλ Ουγκάρτε (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Εμιλιάνο Μαρτίνες (Παλμέιρας), Ροδρίγο Μπεντανκούρ (Τότεναμ), Φεντερίκο Βαλβέρδε (Ρεάλ Μαδρίτης), Αγκουστίν Κανόμπιο (Φλαμίνγκο), Χουάν Μανουέλ Σαναμπρία (Ατλέτικο Σαν Λουίς), Χόρχεν ντε Αρασκαέτα (Φλαμένγκο), Νικολάς ντε λα Κρουζ (Φλαμένγκο), Ροντρίγκο Σαλασάρ (Μπράγκα), Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός), Μαξιμιλιάνο Αραούχο (Σπόρτινγκ), Μπράιαν Ροντρίγκες (Αμέρικα), Ροδρίγο Αγκίρε (Αμέρικα), Φεντερίκο Βίνιας (Οβιέδο), Ντάργουιν Νούνιες (Αλ Χιλάλ).