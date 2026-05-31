Νίκολα Μιλουτίνοφ: «Γι’αυτό επέστρεψα στον Ολυμπιακό, αυτό ονειρευόμουν για τον Πειραιά μου»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κατέκτησε την πρώτη του Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού και σε μία απολογιστική ανάρτηση στα social media, έδειξε την αγάπη του για την ομάδα και τον Πειραιά.

Μετά από μία εξαιρετική πορεία στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επέστρεψε στον Ολυμπιακό για να κατακτήσει τίτλους και μετά τη Euroleague του 2026, εμφανίστηκε δικαιωμένος στο instagram.

Ο Σέρβος σέντερ ανάρτησε φωτογραφίες από τη σεζόν του και έγραψε: «Η νίκη εκείνης της φωνής μέσα μου που αρνιόταν να τα παρατήσει όταν πονούσε. Ένα στέμμα για τον Σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ. Γι’ αυτό επέστρεψα, αυτό ονειρευόμουν… και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η “ερυθρόλευκή” μου οικογένεια».

Ο Μιλουτίνοφ επέστρεψε στον Ολυμπιακό το 2023, ενώ είχε αγωνιστεί στους Πειραιώτες και την 5ετία από το 2015 έως το 2020.