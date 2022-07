Παίκτης της Μίλαν θα παραμείνει ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, αφού έφθασε σε συμφωνία με τη νέα πρωταθλήτρια Ιταλίας, για συμβόλαιο ενός έτους.

Στα 41 του χρόνια, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Serie A και τη Μίλαν, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει αν αυτή θα είναι και η τελευταία του σεζόν στο ποδόσφαιρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σουηδός σούπερ σταρ αναμένεται να πάρει λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε αποδοχές για την έξτρα σεζόν με την ομάδα του Μιλάνου.

Zlatan Ibrahimović has just signed his new official contract with AC Milan until June 2023. He will play for one more season as expected. 🔴⚫️🤝 #ACMilan @DiMarzio



Club statement will confirm the agreement soon. https://t.co/RewtUjSTqm