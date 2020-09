Ο Μούσα Βαγκέ θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα, όπως ανακοίνωσε κι επίσημα ο καταλανικός σύλλογος.

Ο 22χρονος δεξιός μπακ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για τις ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του, ώστε να παρουσιαστεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές έχει πάντως “κλειδώσει”, με τον Βαγκέ να αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα.

LATEST NEWS | Agreement with PAOK FC for the loan of @Moussa_WagueOff