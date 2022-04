Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει την κακή πορεία της και με τον Τσάβι στον πάγκο, αφού μετά το καλό ξεκίνημα, οι ήττες είναι απανωτές σε Ισπανία και Ευρώπη.

Οι Καταλανοί έγραψαν μάλιστα αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία τους, αφού για πρώτη φορά γνώρισαν τρεις διαδοχικές ήττες μέσα στο Καμπ Νόου, μετά το 1-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην έδρα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε προηγηθεί η ήττα με το ίδιο σκορ από την Καντίθ, αλλά και το διπλό από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στο Europa League, που σήμανε και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Και ο ίδιος ο Τσάβι όμως, έχει πια ένα από τα χειρότερα ποσοστά νικών στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, όντας πάνω μόνο από τρεις ακόμη προπονητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Barcelona LOSE three straight home matches in the same season for the FIRST TIME EVER 🤯 pic.twitter.com/5R1YQszE5m