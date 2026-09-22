Η Μπασκόνια θα έχει μόνο τον Κένεθ Φαρίντ διαθέσιμο σέντερ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στην Euroleague κόντρα στην Μπασκόνια (24/09/26, 21:30) στην Μπουέσα Αρένα με τους Ισπανούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη θέση των σέντερ.

Ο μοναδικός διαθέσιμος παίκτης στο «5» της Μπασκόνια στο ματς της 1ης αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό θα είναι ο πρώην πράσινος, Κένεθ Φαρίντ, καθώς ο Άλεξ Λεν δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί.

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Το έργο των Ισπανών ήταν εξ αρχής δύσκολο κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης, όμως πλέον μοιάζει βουνό, μιας και ο Φαρίντ θα πρέπει να παλέψει μόνος του με τους ερυθρόλευκους ψηλούς.

Ο Κόμπι Σίμονς έκανε δηλώσεις για την πρεμιέρα της Euroleague και σχολίασε τις απουσίες στους σέντερ. Ο Αμερικανός γκαρντ φέτος θα κάνει τη δεύτερη σεζόν του στη λίγκα, μετά την παρθενική του με τους Βάσκους πέρσι.

Για την πρεμιέρα της Euroleague: «Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Είχαμε μερικές καλές προπονήσεις. Παίκτες που είναι νέοι στην Euroleague αρχίζουν να καταλαβαίνουν πώς είναι εδώ. Στην προπόνηση είμαστε αρκετά physical για να τους βάλουμε στο κλίμα. Υποδεχόμαστε τους πρωταθλητές. Θα είναι μεγάλο τεστ, καλό τεστ για το πρώτο ματς της σεζόν».

Για τις απουσίες στο «5»: «Να τις αντιμετωπίσουμε όπως μπορούμε. Είναι απόφαση της διοίκησης. Αλλά όσοι είναι διαθέσιμοι, θα είναι έτοιμοι να ανταγωνιστούν και θα πάμε με όσους έχουμε διαθέσιμους».