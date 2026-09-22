Η Άρσεναλ έδωσε τα χέρια με τον Μικέλ Αρτέτα για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029

Η Άρσεναλ συμφώνησε με τον Μικέλ Αρτέτα για νέο συμβόλαιο, όπως αποκάλυψε το BBC, με τον Ισπανό να βάζει την υπογραφή του για συνεργασία μέχρι το 2029.

Ο Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται στο «τιμόνι» της Άρσεναλ από το 2019 και αν ολοκληρώσει το νέο συμβόλαιο, που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, θα έχει καταφέρει να κλείσει δέκα χρόνια στον πάγκο των «κανονιέρηδων».

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Ο Ισπανός τεχνικός έφερε στην ομάδα του Βορείου Λονδίνου το πρώτο πρωτάθλημα μετά το αήττητο του 2004 και έχει ήδη λατρευτεί από τους φίλους της ομάδας του Χρήστου Τζόλη.

Η Άρσεναλ υπό τις οδηγίες του Αρτέτα σε 360 ματς έχει 224 νίκες, 60 ισοπαλίες και 76 ήττες, ενώ εκτός από την περσινή κατάκτηση της Premier League έχει κερδίσει επίσης τρία Community Shield και ένα FA Cup.