Μπόνγκα: «Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για να τα κερδίσεις όλα»

Λίγο πριν την πρεμιέρα της Euroleague, ο Ίζακ Μπόνγκα μίλησε για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, τους στόχους του τη φετινή χρονιά αλλά και τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ίζακ Μπόνγκα αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στάθηκε στην ατμόσφαιρα του Telekom Center Athens, ενώ ξεκαθάρισε ότι στόχος της ομάδας είναι να κερδίσει τίτλους.

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Σε δηλώσεις του στη Euroleague, ο Γερμανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού μίλησε:

Για τον Ομπράντοβιτς: «Πάντα το λέω αυτό για εκείνον, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δίνει πραγματικά τεράστια σημασία στη λεπτομέρεια. Προσέχει πάντα τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού και αυτά μπορεί μερικές φορές να είναι τα βαρετά πράγματα, όμως αισθάνομαι ότι αν καταφέρεις να τα εφαρμόσεις σε υψηλό επίπεδο, σίγουρα ανεβάζεις το παιχνίδι σου σε άλλο επίπεδο από αυτό που βρίσκεσαι ήδη».

Για τη μεταγραφή του: «Ήρθα σε μια ομάδα με πραγματικά σπουδαία ιστορία, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες για να τα κερδίσεις όλα. Προφανώς, αυτά είναι πράγματα που θέλω κι εγώ να πετύχω και θεωρώ ότι ήταν σίγουρα ένας λόγος που με έκανε να έρθω εδώ».

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Για τον Φρανσίσκο: «Παίξαμε μαζί στην Μπάγερν. Προφανώς, με τους υπόλοιπους έχεις παίξει τόσες πολλές φορές αντίπαλος, οπότε είναι σαν να αρχίζεις να γνωρίζεις ο ένας τον άλλον λίγο μέσα από τις μεταξύ σας αναμετρήσεις. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που τους βλέπεις ξανά και ξανά, οπότε είναι σίγουρα ωραίο».

Για το γεγονός ότι τον αποκαλούν «νεαρό βετεράνο» στα 26 του: «Είναι ένας αστείος τρόπος για να το πεις, γιατί πράγματι αισθάνομαι ότι είμαι ένας νεαρός βετεράνος. Όμως ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Και θεωρώ ότι είναι ωραίο να βρίσκεσαι σε μια θέση όπου ακόμη μαθαίνεις τόσα πολλά για το παιχνίδι, για την EuroLeague, για το μπάσκετ και για τόσα άλλα πράγματα.

Την ίδια στιγμή, όμως, έχω ζήσει πάρα πολλά. Έχω ήδη δει πάρα πολλά πράγματα σε διαφορετικά επίπεδα. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτό με βοηθάει καθημερινά να διαχειρίζομαι ορισμένες καταστάσεις. Οπότε είναι σίγουρα καλό να έχεις αυτή την εμπειρία».

Για την έδρα του Παναθηναϊκού: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, προφανώς, γιατί από το να παίζω απέναντί τους, τώρα θα παίζω για εκείνους. Πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι σαν μια επιπλέον ώθηση ενέργειας. Μόλις βρεθείς στο παρκέ, αισθάνεσαι ότι ολόκληρο το γήπεδο ουσιαστικά δονείται. Μερικές φορές αυτό σου δίνει ένα επιπλέον βήμα, σαν να σου δίνει μια επιπλέον καρδιά. Έχοντας παίξει εδώ ως αντίπαλος, γνωρίζεις σίγουρα ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη έδρα».

Και κατέληξε: «Πάντα σκέφτομαι ότι όταν οι άνθρωποι έχουν πολλές προσδοκίες από εσένα, αυτό σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι έχουν και μεγάλη εμπιστοσύνη σε εσένα, ότι είσαι ικανός να τα καταφέρεις. Εγώ το βλέπω ως κίνητρο, ως ένδειξη ότι οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν σε εμάς και λένε: “Με την ομάδα που έχετε, πραγματικά έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε τα πάντα”.

Οπότε, το να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία με αυτή τη νοοτροπία και να πιστεύουμε πραγματικά, βλέποντας κάθε άνθρωπο, κάθε μέλος της ομάδας, να δουλεύει καθημερινά για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, για την κατάκτηση αυτού του τίτλου της EuroLeague, αποτελεί σίγουρα ένα μεγάλο κίνητρο».