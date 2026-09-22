Αθλητικά

Σάσα Βεζένκοφ: «Ήταν όνειρο η κατάκτηση της Euroleague, πρέπει να παλέψουμε ξανά»

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού μίλησε για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά και για την έλευση του Γιαν Μοντέρο στους Πειραιώτες
Ο Σάσα Βεζένκοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στη Euroleague με αντίπαλο την Μπασκόνια (24/09/26, 21:30) στην Ισπανία και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε σε αφιέρωμα της λίγκας σχετικά με την περσινή κατάκτηση, αλλά και τη νέα σεζόν.

Ο Σάσα Βεζένκοφ χαρακτήρισε ως όνειρο την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, ενώ σχολίασε και τη μεταγραφή του Γιαν Μοντέρο στους Πειραιώτες, που θεωρεί ότι θα προσφέρει με την παρουσία του στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοφ

Για την κατάκτηση της Euroleague: «Αναμνήσεις. Τρομερή βραδιά, τρομερό τριήμερο για εμάς. Η κατάκτηση της Euroleague ήταν ο στόχος μας, το όνειρό μας. Τελικά τα καταφέραμε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική.

Αυτό είναι το καλό με τον αθλητισμό. Κανείς δεν θυμάται το παρελθόν. Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον. Οπότε πρέπει να ζεις στο παρόν. Είναι καλό για την κληρονομιά μας, για το όνομά μας, αλλά πρέπει να παλέψουμε ξανά».

Για την υπογραφή του Γιαν Μοντέρο: «Ο τρόπος που παίζει, κάνει τα πάντα να φαίνονται εύκολα. Πέρσι ήταν η πρώτη του σεζόν στην Euroleague και έδειξε τόσα πολλά. Ήρθε να μας βοηθήσει και να τον βοηθήσουμε. Φέρνει κάτι διαφορετικό»

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Αθλητικά
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