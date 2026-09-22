Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δίνει στην Κύπρο τα εντός έδρας παιχνίδια της στην Euroleague

Έτοιμη να μετακομίσει από τη Σερβία στην Κύπρο για τα παιχνίδια της στην Euroleague είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα έχει την ευκαιρία να δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στην Euroleague πολύ πιο κοντά στο Ισραήλ, μειώνοντας την απόσταση συγκριτικά με το Βελιγράδι.

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Να σημειωθεί ότι οι επαφές των Ισραηλινών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της Μακάμπι στο φετινό τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης”.

Τα γήπεδα “Σπύρος Κυπριανού” και “Τάσος Παπαδόπουλος” είναι τα επικρατέστερα για να φιλοξενήσουν τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας του Κάτας.