Αθλητικά

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δίνει στην Κύπρο τα εντός έδρας παιχνίδια της στην Euroleague

Το “Σπύρος Κυπριανού” και Το “Τάσος Παπαδόπουλος” είναι τα επικρατέστερα γήπεδα για να φιλοξενήσουν τους αγώνες των Ισραηλινών
EUROKINISSI
EUROKINISSI
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Έτοιμη να μετακομίσει από τη Σερβία στην Κύπρο για τα παιχνίδια της στην Euroleague είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα έχει την ευκαιρία να δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στην Euroleague πολύ πιο κοντά στο Ισραήλ, μειώνοντας την απόσταση συγκριτικά με το Βελιγράδι.

Να σημειωθεί ότι οι επαφές των Ισραηλινών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της Μακάμπι στο φετινό τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης”.

Τα γήπεδα “Σπύρος Κυπριανού” και “Τάσος Παπαδόπουλος” είναι τα επικρατέστερα για να φιλοξενήσουν τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας του Κάτας.

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Αθλητικά
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