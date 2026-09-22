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Αθλητικά

Πόσα χρήματα κέρδισε ο Ολυμπιακός από το Euroleague Super Cup

Η Ρεάλ Μαδρίτης, ως νικήτρια της διοργάνωσης, πήρε τα περισσότερα χρήματα
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στην Etihad Arena/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο πρωταθλητής της Euroleague, Ολυμπιακός, η φιναλίστ Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η διοργανώτρια Dubai BC ήταν οι τέσσερις ομάδες που συμμετείχαν στο Super Cup.

Σύμφωνα με την ισπανική AS, καθεμιά από τις τέσσερις ομάδες της Euroleague που αγωνίστηκαν στο Super Cup, πήραν από 380.000 ευρώ μόνο για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμα 200.000 ευρώ, αλλά έχασε στον τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έφυγε με τον τίτλο αλλά και με 580.000 ευρώ στα ταμεία της.

Πλέον οι ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στην πρεμιέρα τους στην Euroleague το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου. Μαζί με τον Παναθηναϊκό, είναι οι πέντε ομάδες που θα διεκδικήσουν με μεγάλες αξιώσεις τον φετινο τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

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