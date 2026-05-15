Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαθαίνει το γιο του να βάζει καλάθια και του λέει πολλά «μπράβο»

Όμορφες στιγμές με την οικογένειά του περνάει αυτή την περίοδο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις που κάνει στα social media.
Τη στιγμή που το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο στο NBA, αφού οι πάντες αναρωτιούνται για το μπασκετικό του μέλλον, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περνάει πολύτιμες στιγμές με την οικογένειά του, αφιερώνοντας αρκετό χρόνο στα παιδιά του.

Ως πατέρας, ο “Greek Freak” είναι τρυφερός με τα παιδιά του, κάτι που φαίνεται και στο video που ανέβασε με έναν από τους γιους του (πιθανότατα ο μεγάλος του γιος, Λίαμ και όχι ο Μάβερικ-Σάι). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να μάθει στο παιδί του τη σωστή τεχνική για να σουτάρει και το έβαλε να προπονηθεί.

Ο μικρός ήταν εύστοχος σε αρκετές του προσπάθειες και πήρε πολλά “μπράβο” από τον πατέρα του, με τους followers να σχολιάζουν και να λένε, το πόσο καλός πατέρας είναι ο “Grrek freak”.

 
 
 
 
 
Παρά τις εύστοχες προσπάθειες του γιου του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέμεινε να του δώσει συμβουλή για τη σωστή τεχνική του σουτ (η τεχνική “Cookie Jar”, με τον καρπό του χεριού που κάνει το σουτ, να κάνει συγκεκριμένη κίνηση).

