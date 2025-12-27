Η ομιλία του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού: «Έπρεπε να δοκιμάσουμε τον χαρακτήρα μας μέχρι τέλους»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια με 97-94, παρότι έκανε τα εύκολα δύσκολα και αυτό ήταν κάτι που σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην ομιλία του στα αποδυτήρια.

«Σπουδαία νίκη σε δύσκολο περιβάλλον υπό δύσκολες συνθήκες στο τέλος. Έπρεπε να δοκιμάσουμε τον χαρακτήρα μας μέχρι το τέλος. Σπουδαία δουλειά, ήταν κάτι που πραγματικά χρειαζόμασταν. Είδαμε το ταλέντο μας, την προοπτική μας, το επίπεδό μας ως ομάδα. Ας συνεχίσουμε έτσι παιδιά», τόνισε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην παρακάμερα φαίνονται και οι 500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού που στήριξαν του αθλητές της αγαπημένης τους ομάδας και στο τέλος αποθέωσαν τους παίκτες για την σπουδαία νίκη στην Μπολόνια.

Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στα παρκέ της Euroleague για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens (02/01/26, 21:15) σε ένα παιχνίδι που θα κεντρίσει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης.